Metal Max Xeno: Reborn 2 heißt nun Metal Max: Wild West

Das ist eigentlich schon die ganze News, denn außer der Umbenennung gab es keine weiteren Details zum nun Metal Max: Wild West genannten Projekt. Die Veröffentlichung soll in Japan noch in diesem Jahr für PlayStation 4 und Nintendo Switch erfolgen. Der Titel gibt nun auch das Setting an: Es geht dieses Mal in den Westen. Nicht nur der Schauplatz soll neu sein, auch die Charaktere und das Spielsystem wurden zum 30. Geburtstag von Metal Max erneuert.

via Gematsu, Bildmaterial: Metal Max: Wild West, Kadokawa Games, 24Frame, Cattle Call