Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören diesmal unter anderem Space Crew und We Were Here Together.

Space Crew (PS4, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

We Were Here Together (PS4) – 7/8/8/7 [30/40]

Forward to the Sky (Switch) – 6/7/7/6 [26/40]

Thunderflash (PS4, PS5, Switch) – 6/6/8/4 [24/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Space Crew, Curve Digital, Runner Duck