Little Nightmares II zeigt sich im gruseligen Launchtrailer

In wenigen Tagen erscheint Little Nightmares II hierzulande für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PCs und Google Stadia. Ab dem 11. Februar 2021 dürft ihr euch wieder gruseln! Und weil das schon sehr bald ist, gibt es heute den obligatorischen Launchtrailer. Für alle Unentschlossenen steht auch weiterhin eine spielbare Demo für Konsolen und PCs bereit.

Das neue Abenteuer dreht sich diesmal um den kleinen Jungen Mono, der in einer verzerrten Welt gefangen ist. Begleitet wird er allerdings von Six, die diesmal computergesteuert wird. SpielerInnen können eine Beziehung zu Six aufbauen, mit ihr zusammen Rätsel lösen und die gruseligen Geheimnisse der düsteren Welt aufdecken, die von monströsen und grotesken Bewohnern bevölkert wird.

Eine verbesserte Version für PlayStation 5 und Xbox Series soll im Laufe des Jahres folgen.

