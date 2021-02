Fighting EX Layer: Another Dash für Nintendo Switch angekündigt

Arika hat am Wochenende mit Fighting EX Layer: Another Dash ein neues Projekt angekündigt. Die Veröffentlichung ist für Nintendo Switch noch in diesem Jahr geplant. Es handelt sich dabei um einen Titel, welcher unabhängig von Fighting EX Layer ist.

Neue Systeme

Im Ankündigungstrailer sieht man bereits einige der Unterschiede. Gougis und Dashes gibt es nicht mehr, diese wurden durch EX-Dash, EX-Arrow und EX-Illusion ersetzt. Auch bei den Charakteren und Fähigkeiten warten einige Anpassungen. Der Netcode ist ebenfalls anders. Damit will man Lags im Online-Kampf möglichst gut kaschieren. Rollback Netcode befindet sich derzeit in der internen Testphase.

via Gematsu, Bildmaterial: Fighting EX Layer: Another Dash, Arika