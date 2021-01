Team Ninja: Fumihiko Yasuda über die Zukunft von Nioh und Ninja Gaiden

In einem Interview mit den Kollegen von The Gamer meldete sich „Nioh“-Series-Director Fumihiko Yasuda zu Wort und gab preis, was wir in nächster Zeit von Team Ninja erwarten oder eben nicht erwarten dürfen. So widmete er sich etwa dem Thema „Nioh 3“, mit dem wir in nächster Zukunft wohl besser nicht rechnen sollten.

Kein Nioh-Nachschub in nächster Zeit…

Yasuda führt aus, dass sich das Team in Zukunft erst einmal um neue Titel bemühen möchte. Nioh 3 stünde entsprechend momentan nicht auf dem Plan. Ein Türchen lässt er sich allerdings offen: „Nachdem wir uns einigen anderen, neuen Projekten widmen und Erfahrungen wie Fertigkeiten aus diesen schöpfen konnten, würde ich gern zu der Serie zurückkehren, um ein umso besseres Spiel als die beiden Vorgänger zu entwickeln.“ Das Thema Nioh scheint also noch nicht vom Tisch, wenngleich sich Fans der bockschweren Samurai-Action-RPG-Reihe wohl gedulden müssen, bis es Nachschub gibt.

Weniger gute Nachrichten gibt es allerdings für Xbox-SpielerInnen. Yasuda erklärte nämlich zusätzlich, dass es derzeit keine Pläne gäbe, die Nioh-Reihe für Microsoft-Konsolen verfügbar zu machen. Anders stünde es aber um einen möglichen neuen Ninja-Gaiden-Ableger, den Yasuda in jedem Fall gerne auf Xbox-Konsolen sehen würde.

…dafür aber Neues von Ninja Gaiden?

Apropos Ninja Gaiden: Bezüglich dieser Reihe dürfen wir wohl in „naher Zukunft“ mit Neuigkeiten rechnen. Yasuda betont die Wichtigkeit der Serie, „ohne die es Nioh wohl nicht gegeben hätte“. Viel mehr ließ er sich allerdings im Rahmen des Interviews nicht entlocken.

Im September 2020 listete Hongkong-Händler Game Source Entertainment noch eine „Ninja Gaiden Trilogy“, die für PlayStation 4 und Switch verfügbar werden sollte. Wenig später entfernte man den Eintrag aber wieder. Der Produktbeschreibung zufolge sollte dieses Bundle Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge enthalten. Eine Stellungnahme seitens des Publishers Koei Tecmo erfolgte seinerzeit nicht.

Pläne für die neue Konsolengeneration

Ferner äußerte sich Yasuda auch zum Thema der neuen Konsolengeneration. Mit PlayStation 5 habe das Team schon erste Erfahrungen im Rahmen der anstehenden Nioh Collection machen können. Insbesondere die SSD und schnellen Ladezeiten hebt Yasuda dabei als herausragendes Upgrade der Sony-Konsole hervor.

Im selben Zuge äußerte er zudem sein und das Interesse des Teams, sich künftig an einem Open-World-Projekt zu versuchen, da ihnen die neue Hardware die Möglichkeiten dazu liefere. Klingt doch spannend!

Die Nioh Collection sowie Nioh Remastered – Complete Edition und Nioh 2 Remastered – Complete Edition sollen am 5. Februar 2021 für PlayStation 5 erscheinen. Letztere zusätzlich auch für PCs. BesitzerInnen von Nioh und Nioh 2 für PlayStation 4 erhalten zudem ein kostenfreies Upgrade auf die Remastered-Version.

Über was für ein „Team Ninja“-Projekt würdet ihr euch freuen und wie steht ihr zu Yasudas Open-World-Plänen?

via Gematsu, Bildmaterial: Nioh 2, Sony, Koei Tecmo / Team Ninja