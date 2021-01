Spiebare Demo zu Ys IX: Monstrum Nox jetzt für PS4 erhältlich

NIS America und Entwickler Falcom haben eine spielbare Demo zu Ys IX: Monstrum Nox für PlayStation 4 im PlayStation Store veröffentlicht. Ihr könnt sie euch ab sofort herunterladen.

Erhalte in dieser Demo von Ys IX: Monstrum Nox einen Einblick in die geheimnisvolle Stadt Balduq. Wähle aus einem von zwei wichtigen Standorten, erkunde die Umgebung und experimentiere mit neuen Gifts und Monstrums, bevor das vollständige Abenteuer beginnt.

Das Action-RPG soll hierzulande am 5. Februar 2021 für PlayStation 4 erscheinen. Die Versionen für Nintendo Switch und PC-Steam folgen erst im Sommer 2021. Die Handelsversionen für Konsolen könnt ihr schon vorbestellen*. In Japan erschien das Spiel im September 2019 für PS4.

Ohne Adol gehts natürlich nicht

Serien-Held Adol und sein Begleiter Dogi kommen in ebendiesem Balduq an. Allerdings wird Adol sofort festgenommen. Im Gefängnis wird er durch die mysteriöse Aprilis in ein Monsterum verwandelt, was übernatürliche Kräfte bei der Monsterbekämpfung mit sich bringt. Nun gilt es, gemeinsam mit den anderen Monstrum die Gefahren der Schattendimension „Grimwald Nox“ abzuwenden und das Geheimnis um den Monstrum-Fluch aufzuklären.

Im Spiel kann man zwischen insgesamt sechs Monstrum auswählen, jedes davon besitzt eigene Fähigkeiten. So kann man entweder Wände hochlaufen, fliegen oder versteckte Objekte aufspüren. Die weitläufige Stadt will dabei erkundet und beschützt werden, die Bewohner haben zusätzliche Quests auf Lager.

Bildmaterial: Ys IX: Monstrum Nox, NIS America, Falcom