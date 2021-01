SNK Corporation enthüllt The King of Fighters XV mit Trailer und ersten Details

Mit ein bisschen Verspätung hat SNK Corporation nun wie versprochen The King of Fighters XV enthüllt. Plattformen gab man nicht bekannt, aber noch in diesem Jahr soll die Veröffentlichung erfolgen. Laut Creative Director Eisuke Ogura setzt man auf die Grundtugenden der Serie, möchte aber auch einige neue Elemente hinzufügen. Besonders freut man sich auf Verbesserungen in Sachen Optik und Audio, da sei man bei der Entwicklung des Vorgängers einfach auf Grenzen gestoßen.

Ein paar Hürden sieht Ogura noch vor sich in der Entwicklung, aber er ist sich auch sicher, dass man das Spiel noch 2021 abliefern könne. Ab jetzt scheint es regelmäßig neue Informationen zu The King of Fighters XV zu geben. Das sei der Plan. Bald gibt es einen weiteren Trailer und außerdem möchte man einen Kurz-Anime von Masami Obari veröffentlichen und den Theme-Song vorstellen.

Nachrichten der Entwickler

via Gematsu, Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation