Publisher-Sale bei Humble: Team17 lockt mit bis zu 85 % auf Worms, Yooka-Laylee und mehr

Die große Publisher-Bühne betrat Team17 als Partner von Playtonic Games und Yooka-Laylee. Das 3D-Jump’n-Run, das an die goldene N64-Zeit um Banjo-Kazooie anknüpfen wollte, ist ebenfalls Teil des jetzt neuen Sales bei Humble Bundle. Yooka-Laylee bekommt ihr nämlich schon für 7,99 Euro.

Aber das ist sicherlich einer der weniger aufregenden Deals im Publisher-Sale von Team17 im Humble Store. Yooka-Laylee dürften die meisten von euch wohl schon kennen. Auch wenn der Titel spielerisch nach Meinung vieler nicht an seine Vorbilder anknüpfen kann, so ist zumindest der Soundtrack grandios. Das dürfte daran liegen, dass die beiden Beteiligten Grant Kirkhope und David Wise auch in der N64-Ära schon prägnante Musik komponiert haben. Der offizielle Soundtrack von Nachfolger Yooka-Laylee and the Impossible Lair ist übrigens auch Teil der Rabattaktion und für 5,49 Euro zu haben (DRM-frei für Windows).

Koop-Spaß, Indie-Perlen und ein Pinball-RPG

Darüber hinaus gibt es viele kleine Indie-Perlen wie zum Beispiel das erst im Sommer veröffentlichte Neon Abyss für 14,99 Euro. In Neon Abyss kämpfen sich die SpielerInnen durch prozedural generierte, neon-geflutete Dungeons, um den sogenannten »neuen Göttern« zu trotzen.

Eine persönliche Empfehlung gibt es für Yoku’s Island Express. Das als „Pinball-RPG“ bekannt gewordene Spiel verbindet grandiose Pinball-Mechanik mit Jump’n Run und Erkundung. Für 3,99 Euro solltet ihr euch diesen großen Spaß unbedingt mal ansehen*.

Koop-Fans freuen sich über Moving Out, Overcooked! 2 oder The Escapists 2. Wer es etwas ruhiger mag, kommt mit My Time at Portia auf seine Kosten. Das 3D-Sandbox-RPG-Adventure ist inspiriert von Harvest Moon, Stardew Valley und Animal Crossing. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken. Wie lautet eure Empfehlung aus dem Team17-Sale?

Aktuelle Highlights im Humble Store

Falls ihr es verpasst habt, zwei weitere attraktive Aktionen bei Humble. Aktuell könnt ihr bei einem anderen Publisher-Sale noch Octopath Traveler, NieR: Automata Game of the YorHA Edition oder Trials of Mana günstig erstehen. Da ist natürlich von Square Enix die Rede. Ganz besonderer Beliebtheit erfreute sich in den letzten Tagen das „Attack on Titan“-Bundle, das es wirklich in sich hat.

Bildmaterial: Neon Abyss, Veewo Games, Team17