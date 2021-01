FuRyu sichert sich in Japan die Rechte an Caligula 2

FuRyu war noch im alten Jahr aktiv an der Trademark-Front und hat sich Caligula 2 in Japan gesichert. Dies sogar bereits mit dem Logo. Im letzten Juni wurde ein neues Caligula-Spiel mit einem Artwork angedeutet.

Caligula erschien im Juni 2016 in Japan für PlayStation Vita und im Mai 2017 im Westen als The Caligula Effect. Im Mai 2018 in Japan respektive März 2019 im Rest der Welt folgte dann das Remake The Caligula Effect: Overdose für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs, welches wir getestet hatten.

Freut ihr euch auf die kommende Fortsetzung?

via Gematsu, Bildmaterial: The Caligula Effect: Overdose, NIS America / FuRyu