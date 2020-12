Granblue Fantasy: Relink meldet sich mit Gameplay und PS5-Version zurück

Fast ein Jahr gab es so gut wie gar keine Informationen zu Granblue Fantasy: Relink, nun gab es beim Granblue Fantasy Fes 2020 den nächsten großen Auftritt des Action-Rollenspiels. Zunächst gab Cygames bekannt, dass der Titel neben PlayStation 4 auch für PlayStation 5 erscheinen soll. Dies allerdings erst im Jahr 2022. Angekündigt wurde das Spiel einst im August 2016, zunächst war PlatinumGames mit der Entwicklung betraut, mittlerweile läuft diese jedoch komplett intern bei Cygames.

Infolgedessen wurde das Team bei Cygames Osaka stark vergrößert. Derzeit arbeitet man intern am Alpha-Build, was bedeutet, dass das gesamte Spiel spielbar ist. Jedoch gibt es noch viele Dinge, welche unfertig oder nur Platzhalter sind. Es bleibt also noch einiges zu tun.

Neues Gameplay-Material zeigt den aktuellen Stand

Wie sich Cygames nun ohne PlatinumGames schlägt, zeigt ein neues, ausführliches Gameplay-Video. Darin sehen wir die Protagonisten Gran und Djeeta, Ausrüstung, Fähigkeiten, Party-Zusammenstellung sowie ein Luftschiff-Level und einen Bosskampf.

Man knüpft an das Smartphone-Game an

Die Story von Granblue Fantasy: Relink schließt an die Geschichte des Smartphone-Games an, erzählt aber die Geschichte eines anderen Himmelreiches. Das Spiel ist in der Welt von Granblue Fantasy angesiedelt. Koichi Haruta von Cygames ist Producer, Tetsuya Fukuhara fungiert als Director – sie haben schon beim Original entscheidend mitgewirkt.

Das Charakter-Design stammt von Hideo Minaba, die Musik wird von Nobuo Uematsu und Tsutomu Narita beigesteuert. Ein wichtiger Aspekt des Spiels soll der Multiplayer sein. Nichtsdestotrotz gibt es auch ein Singleplayer-Szenario, wobei man darauf achten will, das Spiel in dieser Hinsicht nicht zu kompliziert zu gestalten.

Gameplay zu Granblue Fantasy: Relink (6:16:50 bis 6:39:50)

