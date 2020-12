Cyberpunk 2077: Hotfix 1.05 für PlayStation und Xbox löst eine Menge Probleme

Seit gestern haben Fans in aller Welt die Möglichkeit, ihre digital gekauften Exemplare von Cyberpunk 2077 bei PlayStation und Xbox zurückzugeben. Normalerweise verbieten die Rückgabe-Regeln der Plattformbetreiber eine Rückgabe, nachdem das Spiel bereits gespielt wurde. Im Falle von Cyberpunk 2077 machen Sony und Microsoft aber eine Ausnahme. Etwas, was hoffentlich auch zur Evaluierung der Rückgabe-Regeln der Betreiber führt.

Heute nun erscheint der nächste umfangreiche Patch für beide Plattformen, der eine Menge von Problemen löst. Sicher längst nicht alle, aber die Liste ist lang. Sehr lang. Es wurden sehr viele Probleme behoben, die euch verschiedene Quests nicht abschließen ließen. Auch am Gameplay wurde leicht geschraubt, ebenso wie an der Grafik und an der Benutzeroberfläche. CD Projekt RED verspricht mit dem Hotfix 1.05 auch Verbesserungen in Sachen Performance und Stabilität sowie weniger Abstürze.

Die gesamte deutschsprachige Liste der Änderungen findet ihr hier. Für PCs soll der Patch in Kürze auch zur Verfügung stehen. Auf PlayStation und Xbox ist er bereits live.

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED