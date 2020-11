Wie die Famitsu berichtet, arbeitet Nippon Ichi Software aktuell an Void Terrarium Plus für PlayStation 5. Das Roguelike-RPG soll am 18. Februar 2021 bereits in Japan erscheinen. Es handelt sich dabei natürlich um eine erweiterte Portierung von void tRrLM(); //Void Terrarium, das auch schon hierzulande für PS4 und Nintendo Switch* erschienen ist.

Die Neufassung für PlayStation 5 bietet neue Elemente und Funktionen. Dazu zählt unter anderem, dass man Toriko nun ankleiden kann. Außerdem gibt es zahlreiche neue Krankheiten (toll) und einiges mehr. Die neuen Zusatzinhalte sollen auch als kostenpflichtiger DLC für die PS4- und Switch-Versionen zur Verfügung stehen.

Unseren Test zu void tRrLM(); //Void Terrarium findet ihr hier. Den Launchtrailer des Originals seht ihr unten, damit ihr einen visuellen Eindruck vom Spiel erhalten könnt. Zur neuen Plus-Version gibt es gegenwärtig noch kein Material. Erstellt wurde das Roguelike-RPG von den Machern von A Rose in the Twilight und htoL#NiQ: The Firefly Diary. Wie bei diesen beiden Projekten ist Masayuki Furuya der Director und Charakter-Designer.

via Gematsu, Bildermaterial: void tRrLM(); //Void Terrarium, NIS America / Nippon Ichi Software