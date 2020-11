The Silver 2425 von Suda 51 wird für Nintendo Switch veröffentlicht

Publisher Playism hat eine Veröffentlichung von The Silver 2425 für Nintendo Switch angekündigt. Am 18. Februar 2021 soll die Sammlung in Japan erscheinen. Dabei wird es sogar eine physische Veröffentlichung geben. Der Erstauslieferung liegt dabei ein Comic namens „Aka to Ao to Midori to“ von Junju Takeja bei, der eine neue Geschichte erzählt. Amazon Japan* bietet die Handelsversion bereits zur Vorbestellung.

Bei The Silver 2425 handelt es sich um die Remaster The Silver Case und The 25th Ward: The Silver Case. Beide Spiele erschienen einst für PS4 und PCs auch im Westen. Die Sammlung erschien 2018 bereits für PlayStation 4. Nun also auch für Nintendo Switch!

The Silver Case war einst das Debüt-Spiel von Suda 51. Es geht dabei um eine Reihe mysteriöser Mordfälle – die Detektive haben dabei den Mann Kamui Uehara in Verdacht. Es handelt sich hierbei um einen legendären Serienkiller und Auftragsmörder. Uehara ist ein Mysterium, niemand weiß wirklich, wer oder was er ist. Um die Wahrheit aufzudecken, muss der Spieler in der Stadt ermitteln, Zeugen befragen, diesen Informationen entlocken, Rätsel lösen und Beweise sichern.



Eine Einführung zu dem Sequel The 25th Ward: The Silver Case:

Mittlerweile sind 5 Jahre seit den Ereignissen von The Silver Case aus dem Jahre 1999 vergangen. In einem Zimmer des „Bayside Tower Land“-Apartmentkomplexes wird eine tote Frau aufgefunden, die unter mysteriösen Umständen ermordet wurde. Dieser Fall löst eine Reihe von weiteren und scheinbar zufälligen Ereignissen aus, in denen die unterschiedlichen Protagonisten, einschließlich The Silver Case Tokio Morishima, involviert sind. Aus allen Blickwinkeln betrachtet enthüllt sich ein wahrhaft schockierendes Muster.

Ein älterer Trailer zum japanischen PS4-Release

via Gematsu, Bildmaterial: The Silver Case 2425, Nippon Ichi Software