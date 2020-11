Splatoon 2: Ein Blick auf die figma-Figuren „Off the Hook“ von Good Smile

Figurenhersteller Good Smile hat einen neuen Blick auf die kommende Off the Hook figma zu Splatoon 2 gewährt. Ab sofort werden Vorbestellungen für das Duo aus Marina und Pearl angenommen. Wie so oft bei Good-Smile-Figuren gibt es dabei Deadlines. Play-Asia nimmt bis zum 7. Januar Vorbestellungen an.

Die Figuren erlauben verschiedene Posen und kommen mit allerhand Zubehör daher, mit dem ihr tolle Szenen nachstellen könnt. Auch unterschiedliche Gesichtsausdrücke gibt es. Für Pearl gibt es sogar ein Mikrofon und für Marina die Turntables! Die Auslieferung plant Good Smile im Sommer 2021.

Bildmaterial: Good Smile