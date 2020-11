Mad Father: Remake des Grusel-RPGs ist jetzt für Switch und PCs erhältlich

Mad Father ist seit dieser Woche im Nintendo eShop für 8,99 Euro sowie bei Steam für 8,19 Euro erhältlich. Es handelt sich um ein Remake des 2012 bereits in einer verbesserten Version veröffentlichten gleichnamigen RPGs. Das Original war einst Freeware.

Das Remake setzt auf verbesserte Grafiken, aber auch neue Inhalte und einen brandneuen „Blood Mode“. Dabei handelt es sich um einen Spielmodus für ein zweites Durchspielen. Beim zweiten Spieldurchgang soll es dann ein signifikant anderes Szenario geben.

Ihr schlüpft in die Rolle von Aya, mit der ihr ein weitläufiges Herrenhaus erkundet. Am Vorabend des Todestags ihrer Mutter reflektiert die junge Aya die Vergangenheit und fragt sich, ob sie etwas Besonderes in Erinnerung an ihre Mutter tun könne. Ayas Vater zeigt Verständnis und verspricht, dass der nächste Tag besser wird. Doch bevor der nächste Tag anbricht, steht erstmal die nächste Nacht an. Und die ist keineswegs besser…

