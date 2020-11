Games with Gold im Dezember u. a. mit The Raven Remastered, Bleed 2 und Stacking

Bei all den neuen Spielen im Xbox Game Pass kann man schon mal vergessen, dass es ja auch noch die Games with Gold gibt. Bei diesem Format füttert Microsoft Xbox-Besitzer ebenfalls allmonatlich mit neuen Spielen. Im Xbox Game Pass Ultimate sind die Games with Gold enthalten. Im Dezember dürfen sich Xbox-Fans über zwei Spiele für Xbox Series und Xbox One sowie über zwei Xbox-360-Spiele freuen. Letztere sind dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One sowie Xbox Series spielbar. Konkret sind das diesmal:

The Raven Remastered – vom 1. bis zum 31. Dezember für Xbox Series und Xbox One

Bleed 2 – vom 16. Dezember bis zum 15. Januar für Xbox Series und Xbox One

Saints Row: Gat out of Hell – vom 1. bis zum 15. Dezember für Xbox 360

Stacking – vom 16. bis zum 31. Dezember für Xbox 360

Der erste Monat Xbox Game Pass kostet euch nur 1 Euro* – ausprobieren ist also fast kostenlos. Wenn ihr zum Xbox Game Pass Ultimate greift*, dann sind wie erwähnt auch alle Vorteile von Xbox Live Gold* enthalten. Dazu zählen neben dem Multiplayer-Zugang die Games with Gold und Deals with Gold sowie die Free Play Days.

