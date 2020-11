Black Friday: Die besten Gaming-Angebote im Überblick

Die Rabatt-Wochen rund um den amerikanischen Schnäppchentag haben längst begonnen und der Höhepunkt ist dieser besondere „schwarze Freitag“ am Ende des Monats November. Spätestens an diesem Tag werdet ihr von Aktionen und Schnäppchen förmlich erschlagen. Damit ihr im Deal-Dschungel die Übersicht behaltet, haben wir nachfolgend eine kleine Übersicht über die besten Aktionen verschiedener Händler zusammengetragen. Wo gibts was zu holen?

…Artikel wird fortlaufend aktualisiert…

Die heißesten Games-Schnäppchen

Gleich vorweg die aktuell heißesten Games-Schnäppchen des Tages. Nachfolgend wirklich eine ganz exklusive Auswahl. Eine Liste mit vielen weiteren Schnäppchen findet ihr weiter unten! Tipp für Versandhändler Otto: Mit dem Coupon „81258“ spart ihr die Versandkosten und mit „81258“ gibt es 15-Euro-Guthaben für Neukunden. Affiliate-Links*:

Nintendo Switch Lite und PlayStation VR im Angebot

Bei Amazon, Media Markt und Saturn gibt es das brandneue Bundle aus Nintendo Switch Lite + Animal Crossing: New Horizons + drei Monate Nintendo Switch Online für 199,83 Euro! Zudem legt Amazon mit dem PlayStation VR Mega Pack 3 inkl. Camera und fünf Spielen, darunter Moss und Astro Bot, für 229,99 Euro nach. Affiliate-Links*:

Amazon, Media Markt und Saturn

Die „Big Three“ locken mit hunderten Aktionen und ein Überblick ist schwer. Amazon Deutschland hat dabei fast schon traditionell recht wenig in der Kategorie Videospiele zu bieten. Die meisten Rabatte gibt es in Reaktion auf andere Händler. Die Angebote bei Amazon wissen vor allem auf dem Gebiet von Hardware- und Peripherie-Geräten zu überzeugen.

Ausgewählte Aktionsseiten – jeweils Affiliate-Links*:

Media Markt und Saturn haben jeweils die „besten Angebote des Jahres“ ausgelobt. Das gilt vor allem für Elektronik und Smartphones. Die Gaming-Angebote sind ebenfalls nicht von schlechten Eltern, die meisten davon laufen aber schon seit letzter Woche. Schaut euch dazu unsere Einzel-Übersicht der Games weiter unten an.

Die Aktionsseiten – jeweils Affiliate-Links*:

Digital-Stores von Microsoft, Sony und Nintendo

Auch bei Xbox feiert man Black Friday und Cyber Monday. Im Store gibt es bis zu 50% auf Konsolenspiele, 60% auf PC-Spiele und Rabatte auf Konsolen, Surface und Peripherie*. Im PlayStation Store gibt es z. B. God of War für 9,99 Euro. Im Xbox Store bekommt ihr Resident Evil 3 Remake für 19,79 Euro oder Child of Light für 4,49 Euro. Im eShop gibt es Tales of Vesperia: Definitive Edition für 12,49 Euro. Wie immer gilt aber: vergleicht bei digitalen Angeboten unbedingt! Auch vermeintlich tolle Angebote gibt es im Handel oft noch günstiger.

GameStop, Expert und andere Händler

Zudem nimmt GameStop natürlich an der Rabatt-Woche teil. In den „Black Deals“ gibt es über 400 reduzierte Games. Es gibt kaum Deals, die GameStop exklusiv am günstigsten hat. Dafür lohnt sich aber der Blick zu GameStop, falls ihr bestimmte Games bei den „Big Three“ verpasst habt. Das gleiche gilt für Expert, wo es darüber hinaus noch ein attraktives TV-Angebot gibt.

Wenn ihr den Blick ins Ausland wagt, könnt ihr ebenfalls einige feine Schnäppchen schlagen. Bei Base gibt es u. a. Ghostbusters (Switch) für 21,39 Euro; Ys Origin und Nexomon (Switch) für je 22,53 Euro! Deadly Premonition 2 (Switch) für 25,93 Euro und Resident Evil 7 (PS4) für 14,58 Euro! Auch VideoGamesPlus lockt mit ein paar schönen Games.

Weitere ausgewählte Aktionen – jeweils Affiliate-Links*:

Aktuelle Schnäppchen zu Games:

Unsere Auswahl der Schnäppchen – jeweils Affiliate-Links*. Update am 25.11.2020: Heute sind außerdem noch Tony Hawk’s pro Skater 1+2 HD sowie Mario & Rabbids: Kingdom Battle zur Liste dazugekommen. Update am 26.11.2020: Zudem sind Xenoblade Chronicles: Definitive Edition und Death Stranding dazugekommen.

Noch mehr Schnäppchen auch bei Media Markt und Saturn

