Im Rahmen der gestrigen Ausgabe von Nintendo Treehouse präsentierte Nintendo einen ausführlichen Einblick in das anstehende Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung*. Neben weiterem Gameplay-Material zu Impa, stellte man vor allem erstmalig Urbosa und Zelda in Bewegung vor.

Während Erstere im Kampf auf Elektrizität und ihren Säbel setzt, nutzt Zelda vorrangig den Shiekah-Stein samt seiner diversen Module, um sich zur Wehr zu setzen.

100 Jahre vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild

So beschreibt Nintendo Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung:

Reise zurück in Hyrules Vergangenheit und kämpfe um das Schicksal des Königreichs. 100 Jahre vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild hängt das Schicksal Hyrules an einem seidenen Faden. Führe deine Kämpfer in die Schlacht und stelle dich den Mächten der Verheerung Ganon im Überlebenskampf.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint am 20. November 2020 für Nintendo Switch.

Über 20 Minuten neues Gameplay aus Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

via Gematsu, Bildmaterial: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Nintendo, Koei Tecmo / Omega Force