Games with Gold im November u. a. mit Aragami und Lego Indiana Jones

Bei all den neuen Spielen im Xbox Game Pass kann man schon mal vergessen, dass es ja auch noch die Games with Gold gibt. Bei diesem Format füttert Microsoft Xbox-Besitzer ebenfalls allmonatlich mit neuen Spielen. Im Xbox Game Pass Ultimate sind die Games with Gold enthalten. Auch im November dürfen sich Xbox-Fans wieder über zwei Xbox-One-Spiele und zwei Xbox-360-Spiele freuen. Letztere sind dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielbar. Konkret sind das diesmal:

Aragami: Shadow Edition vom 1. bis 30. November auf Xbox One

Swimsanity! vom 16. November bis 15. Dezember auf Xbox One

Full Spectrum Warrior vom 1. bis 15. November auf Xbox 360 (One)

Lego Indiana Jones vom 16. bis zum 30. November auf Xbox 360 (One)

Der erste Monat Xbox Game Pass kostet euch nur 1 Euro* – ausprobieren ist also fast kostenlos. Wenn ihr zum Xbox Game Pass Ultimate greift*, dann sind wie erwähnt auch alle Vorteile von Xbox Live Gold* enthalten. Dazu zählen neben dem Multiplayer-Zugang die Games with Gold und Deals with Gold sowie die Free Play Days.

Im Rahmen der Free Play Days stehen euch an diesem Wochenende zum Beispiel Jump Force, PlayerUnknown’s Battlegrounds sowie Dead by Daylight: Special Edition gratis zur Verfügung.

Bildmaterial: Microsoft