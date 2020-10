Deutsche Verkaufscharts: Die aktuellen Charts liegen in den Händen der Mafia

Bietet sich natürlich als Headline an! Mit der Veröffentlichung von Mafia: Definitive Edition und der Mafia: Trilogy kann sich Publisher 2K prominent in den aktuellen deutschen Verkaufscharts platzieren. Das Remake und die Spielesammlung holen sich sowohl in den deutschen PS4-Handelscharts als auch in den Xbox-One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, den ersten und zweiten Platz.

Im PC-Ranking ist für den Landwirtschafts-Simulator 19 die Erntezeit angebrochen. Die Platinum-Edition rückt von Rang 6 auf Platz 2 vor. Die Standard-Edition von Platz 8 auf Platz 3. An Die Sims 4 kommt man aber nicht vorbei.

Auch Super Mario zeigt sich in bestechender Form. Mit Super Mario 3D All-Stars kann der erste Platz verteidigt werden. Animal Crossing: New Horizons bleibt ebenfalls auf Platz 2. Zum 35. Geburtstag zeigt Super Mario dabei keine Altersschwächen. Die Hälfte der Switch-Top-10-Games hat ein „Mario“ im Titel. Mario Kart 8 Deluxe (Rang 3) sowie Super Mario Party (Rang 6), New Super Mario Bros. U Deluxe (Rang 7) und Super Mario Odyssey (Rang 9) bewuseln außerdem noch die Top 10.

via GfK, Bildmaterial: Mafia: Definitive Edition, 2K / Hangar 13