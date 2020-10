Der Himmels-Shooter Wing of Darkness erscheint am 25. Februar 2021

Entwickler Production Exabilities hat sich neu mit Publisher Clouded Leopard Entertainment zusammengetan, um den blitzschnellen Himmels-Shooter Wing of Darkness am 25. Februar 2021 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt dabei weltweit. Japan und Asien erhalten den Titel physisch und sogar in einer limitierten Edition, hierzulande gibt es nur eine rein digitale Veröffentlichung. Diese enthält dafür immerhin auch deutsche Texte zur japanischen Sprachausgabe.

In dem Spiel steigt man dank metallischer Schwingen in die Luft und beschützt die Welt vor dunklen Mächten. Dabei steuert man die beiden Protagonistinnen nicht nur in den Kampf, sondern führt sie auch durch ihr Privatleben, während sie sich an die Rolle als Beschützer der Erde gewöhnen. Immerhin steht im Kampf unbeschränkt Munition zur Verfügung.

Konkrete Einblicke in Wings of Darkness findet ihr im Folgenden.

via Gematsu, Bildmaterial: Wing of Darkness, Clouded Leopard Entertainment / Production Exabilities