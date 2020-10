Code: Realize ~Wintertide Miracles~ erscheint im Westen auch für Switch

Aksys Games hat angekündigt, dass das Otome Code: Realize ~Wintertide Miracles~ Anfang 2021 auch im Westen für Nintendo Switch erscheinen wird. Neben einer Standard Edition wird es auch eine Limited Edition geben. Diese enthält fünf Pins und einen Schlüsselanhänger. Beide Versionen sind im Store von Aksys Games vorbestellbar. Im Westen ist das Spiel seit Februar 2019 für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich, die Switch-Version erschien in Japan bereits im letzten Juli.

Frohe Festtage

Wie der Titel es bereits andeutet, wird Code: Realize ~Wintertide Miracles~ die winterliche Jahreszeit mitbringen, was sich auch im Design des Spieles widerspiegelt. Die Fan-Disc besteht aus mehreren verschiedenen Geschichten und führt die Handlung aus der ersten Fan-Disc Code: Realize ~Future Blessings~ mittels „After Stories“ weiter. Die Protagonistin Cardia leidet dabei an einer Krankheit, welche jede Berührung sofort tödlich macht.

Triangle Date: Sucht euch zwei der fünf eroberbaren Charaktere (Arsène Lupin, Abraham Van Helsing, Impey Barbicane, Saint-Germain und Victor Frankenstein) aus und lasst sie zusammen mit Protagonistin Cardia verschiedene Alltagsgeschichten erleben.

After Story -Sholmés-: Diese Geschichte spielt nach der Sholmés-Route in ~Future Blessings~ und stellt Cardia und Sholmés in den Mittelpunkt.

After Story -Finis-: Diese Geschichte spielt nach der Finis-Route in ~Future Blessings~ und stellt Cardia und Finis in den Mittelpunkt.

Another Story -Cantarella-: Eines Tages trifft Cardia die junge Frau Cantarella. Ihr Vater Miles steht mit dem sonderbaren Adeligen Aiguille in Kontakt. Zusammen mit Lupin und den anderen gerät Cardia in diese Geschehnisse hinein.

If Story -First Christmas-: Diese Geschichten spielen nach dem großen Finale in ~Future Blessings~. Entscheidet euch, mit wem Cardia ihre allerersten Weihnachten verbringen soll.

Ein älterer Trailer zur PlayStation-Veröffentlichung

via Gematsu, Bildmaterial: Code: Realize ~Wintertide Miracles~, Aksys Games, Idea Factory, Design Factory / Otomate