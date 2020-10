Assassin’s Creed: Netflix bestätigt Serie zum Ubisoft-Franchise

Der US-amerikanische Streamingdienst Netflix und der französische Publisher und Entwickler Ubisoft verkündeten kürzlich via Twitter, dass sich eine Serie zum äußerst beliebten und erfolgreichen Assassin’s-Creed-Franchise in der Mache befindet.

Geeigneter Showrunner wird noch gesucht

Der Ubisoft Senior Vice President für Film und TV Jason Altman und der Director für TV-Entwicklung Danielle Kreinik sollen als ausführende Produzenten der neuen Serie fungieren. Momentan sei man jedoch noch auf der Suche nach einem geeigneten Showrunner für die Serie.

Worum es sich bei der Assassin’s-Creed-Serie genau drehen wird, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Netflix wird jedoch bestimmt schon bald neue Infos zur Serie veröffentlichen.

Mit Assassin’s Creed Valhalla steht bereits der nächste Ableger der beliebten Reihe in den Startlöchern. Der Titel, der in der Wikinger-Ära angesiedelt ist, soll am 10. November 2020 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Google Stadia und PCs erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: Assassin’s Creed, Ubisoft, Netflix