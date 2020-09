ForwardWorks, Kadokawa und Cave kündigen World Witches: United Front für Mobilgeräte an

Im Januar kündigte ForwardWorks, der Mobile-Games-Zweig von Sony Interactive Entertainment Japan/Asien einen neuen Smartphone-Titel an. In Zusammenarbeit mit Kadokawa und entwickelt vom erfahrenen Shoot-em-up-Studio Cave Interactive, sollte ein „völlig neuer Titel“ entstehen. Geplant für die Veröffentlichung in diesem Jahr in Japan, blieben weitere Informationen seinerzeit aus.

Nun enthüllten die Verantwortlichen den Titel, an dem sie in den letzten Monaten arbeiteten. Es handelt sich um World Witches: United Front für iOS- und Android-Geräte. Der Titel soll zum Herbst dieses Jahres verfügbar werden.

Detaillierte Informationen zum Titel sind für den 11. September um 13:00 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Im Rahmen des „509th Joint Fighter Wing Official Briefing“ möchte man den Titel genauer vorstellen. Via YouTube und Niconico könnt ihr live zuschalten. Ein offizieller Twitter-Auftritt ist ebenfalls bereits unter @W_Witch_App eingerichtet.

Der Teaser-Trailer zu World Witches: United Front

via Gematsu, Bildmaterial: World Witches: United Front, ForwardWorks, Kadokawa / Cave