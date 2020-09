Die Neuerscheinungen im September 2020

Der September ist schon wieder ein paar Tage alt, aber viel haben wir noch nicht verpasst. Trotzdem wird es natürlich höchste Zeit für die allmonatlichen Neuerscheinungen. Nachfolgend findet ihr unsere Auswahl an Game-Releases im September 2020!

Der Monat kommt nur langsam in Fahrt, hochkarätige Neuerscheinungen gibt es erstmal nicht. Tony Hawk skated seit gestern wieder durch die Half-Pipes, wenn ihr mögt. Ansonsten warten wohl viele von euch auf die Handelsversion von CrossCode. Am 15. September ist es endlich soweit.

Am 18. September will pQube nachträglich Earth Defense Force 5 für PS4 eine Handelsversion spendieren. Das steht noch. Aber Amazon, Media Markt und Co. lassen uns da noch im Regen stehen. Bei Otto könnt ihr hingegen vorbestellen*. Dort wird die Veröffentlichung für den 16. Oktober gelistet, aber bisher gab es von pQube noch keine anderslautende Ankündigung. Mal sehen. Es folgt Super Mario 3D All-Stars und dann mit 13 Sentinels: Aegis Rim von Vanillaware das vielleicht erste, echte und auch wirklich „neue“ Highlight des Monats. Oder was meint ihr?

Welches sind eure Must-Haves in diesem Monat?

Games im September 2020:

