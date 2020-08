Frohe Ernte: In Monster Harvest züchtet ihr kuriose Monster aus euren Pflanzen

Der nächste Monster-Streich wurde im Rahmen der Future Games Show seitens Publisher Merge Games und Entwickler Maple Powered Games angekündigt. Demnach erscheint der Titel Monster Harvest zu einem noch unbekannten Zeitpunkt für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam. Die Verantwortlichen gehen ganz offen damit um, woher die Inspirationen für das Spiel stammen. So dienten Titel wie Doraemon Story of Seasons, Harvest Moon oder My Time at Portia als Inspiration.

In Monster Harvest baut ihr wie in anderen Bauernhofsimulationen Pflanzen an. Der Clou dabei: Eure Pflanzen können mithilfe von magischem Schleim zu Monstern mutieren und mit euch in den Kampf ziehen. So könnt ihr mit einer Vielzahl an sogenannten Planimals Gegner bekämpfen und so die Welt entdecken, die voller Charaktere, Städte und Höhlen ist.

Planimals in verschiedenen Jahreszeiten

Einzigartig sind dabei die drei unterschiedlichen Jahreszeiten Trocken, Nass und Dunkel. Diese haben Einfluss auf euren Spielstil, beispielsweise könnt ihr zu bestimmten Jahreszeiten unterschiedliche Pflanzen heranzüchten. Besonders gefährlich sind hierbei die Mutationen der Jahreszeit Dunkel.

Eure Farm kann nach euren Belieben umgestaltet werden. Mit Dutzenden von handwerklich hergestellten Gegenständen könnt ihr eure Farm auf die nächste Stufe bringen. So könnt ihr mit der Zeit beispielsweise Bewässerungsrohre freischalten, die euer Farmleben um Einiges erleichtern werden und frisch geerntete Pflanzen in marktreife Produkte verwandeln.

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Harvest, Merge Games/Maple Powered Games