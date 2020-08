Fairy Tail: Foto-Modus, DLC-Charaktere und eine Menge Kostüme ab dem 6. August verfügbar

Seit dem 30. Juli können SpielerInnen nun schon In Fairy Tail eintauchen. Einem JRPG zur gleichnamigen Manga- und Anime-Vorlage von Hiro Mashima. In einem offiziellen Livestream kündigten Publisher Koei Tecmo und Entwickler Gust kürzlich an, dass SpielerInnen am 6. August 2020 mit einem kostenfreien Update rechnen dürfen. Dieses soll einen Foto-Modus ins Spiel implementieren.

Der Foto-Modus lässt euch eure Gruppen-Mitglieder in verschiedene Kostüme stecken und an beliebige Standorte positionieren. Typischerweise sind natürlich auch Filter- und Rahmenoptionen enthalten. Außerdem lassen sich die Tageszeiten anpassen und NPCs und Feinde dazu oder weg schalten.

Kostenpflichtige DLC-Charaktere und -Kostüme

Die Unternehmen gaben zudem bekannt, dass mit Lyon Vastia, Levy McGarden, Lisanna Strauss und Elfman Strauss neue spielbare Charaktere ins Haus stehen. Auch diese sollen zum 6. August 2020 verfügbar werden, allerdings kostenpflichtig sein. Die Strauss-Geschwister seien dabei gemeinsam in einem Set enthalten.

Ebenfalls am selben Tag erscheinen, sollen diverse kostenpflichtige Kostüm-DLCs. Die „Anime Final Season“-, „Variety“- und „Special Swimsuit“-Sets sollen jeweils 16 Kostüme enthalten.

Wir durften Fairy Tail bereits in unserem Test unter die Lupe nehmen. Darin stellen wir heraus, dass die erste Videospiel-Adaption der beliebten Vorlage trotz Kritikpunkten vor allem Fans Spaß bereitet.

via Gematsu, Bildmaterial: Fairy Tail, Koei Tecmo / Gust