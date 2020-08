Cris Tales: Gamescom-Trailer stellt euch JKR-721 und Zas vor

Modus Games hat im Rahmen der Gamescom 2020 einen neuen Trailer zum rundenbasierten, JRPG-inspirierten Cris Tales veröffentlicht. Es gibt neues Gameplay zu sehen, neue Landschaften und Kämpfe, aber auch einen Blick auf zwei neue Mitglieder des Crisbells Teams: JKR-721 und Zas.

Cris Tales ist ein von den Klassikern des Genres inspiriertes RPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemeinsam auf einem Bildschirm abgebildet sind. Die Spieler können Crisbells faszinierende Fähigkeit zwischen den Epochen hin- und her zu schlüpfen nutzen, um den Bewohnern des Königreichs Crystallis zu helfen und Feinde an bestimmte Punkte in der Zeit zu versetzen, an denen Crisbell Vorteile im Kampf hat.