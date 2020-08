Baut euer eigenes Dorf in Tinkertown, der ersten Inhouse-Produktion von Headup

Wer sich etwas mit der deutschen Videospielbranche auseinandersetzt, dürfte schon einmal den Namen Headup Games gehört haben. Der deutsche Publisher hat bereits einige Spiele in Deutschland veröffentlicht, darunter Bridge Constructor, Trüberbrook und The Inner World. Nun kündigte der Publisher seine erste Inhouse-Produktion an.

Dabei handelt es sich um Tinkertown, ein Sandbox-Multiplayer-RPG. Entweder allein oder mit bis zu drei MitspielerInnen könnt ihr eine prozedural generierte Welt unsicher machen. Es erwarten euch finstere Dungeons mit unterschiedlichen Herausforderungen, die euch mit jede Menge Loot belohnen. Dieses könnt ihr wiederum benutzen, um eigenes Dorf aufzubauen oder um eure Ausrüstung zu verbessern.

Für unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten sorgen unzählige Baupläne und Rezepte. Diese müssen jedoch erst einmal gefunden werden. So durchstreift ihr verschiedene Biome wie mystische Wälder, weitläufige Wüsten, Eislandschaften und Berge mit glühenden Lavaströmen, immer auf der Suche nach Loot. Ein dynamischer Tag-und-Nacht-Wechsel soll dabei für eine magische Stimmung sorgen.

Der Steam Early Access von Tinkertown soll noch in diesem Jahr starten. Eine Demo zu dem Spiel gibt es bereits.

Das ist Tinkertown

Komm nach Tinkertown – ein erfrischendes neues Multiplayer-Sandbox-Spielerlebnis! Schnapp dir Schaufel, Spitzhacke, Schmiedehammer und deine anderen Werkzeuge und betritt das Reich von Tinkertown. Ein magischer Ort erwartet dich, an dem nur deine Fantasie den Gestaltungsmöglichkeiten Grenzen setzt. Entwirf dein eigenes Dorf – von kleinen Hütten bis hin zu beeindruckenden Schlössern und Städten. Hacke dich durch den Wald und sammle Ressourcen, während du gemeinsam mit deinen Freunden die prozedural generierten kreisförmigen Bereiche erkundest. Während das Leben an der Oberfläche eher friedlich ist, betreten nur die mutigsten Entdecker die finsteren Gewölbe darunter und stellen sich den Schrecken, die darin lauern. Epische Beute erwartet jene, die es wagen, sich der Unterwelt zu stellen.

Bildmaterial: Tinkertown, Headup