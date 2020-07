My Hero One’s Justice 2: Mei Hatsume präsentiert sich im Trailer

Kürzlich berichteten wir bereits über die Enthüllung des zweiten DLC-Charakters für den Heldenprügler My Hero One’s Justice 2 – erste offizielle Bilder folgten wenig später. Nun präsentierte Publisher Bandai Namco einen Trailer zur Technik-vernarrten Mei Hatsume im Rahmen der hauseigenen „Play Anime Live 2020“.

Das Bewegtbild zur nächsten DLC-Kämpferin zeigt sie beim Einsatz ihrer verschiedenen Gadgets. Außerdem können wir uns im Trailer auch einen Eindruck der englischen Vertonung von Mei machen. Zwischen Tür und Angel wurde vor einiger Zeit immerhin Version 1.05 veröffentlicht, welche dem Titel neben kleineren Anpassungen eine englische Sprachausgabe bescherte.

Mei zeichnet sich durch ihre hohe Affinität für Technik aus, die sie in die Erfindung von unterstützender Ausrüstung kanalisiert. Diese präsentiert sie stolz und forsch und nutzt sie im Gefecht auch zu ihrem Vorteil. Zuletzt gesellte sich übrigens der professionelle Held Hawks zur Kämpferriege. Dieser macht von seiner Macke »Grimmige Schwingen« Gebrauch, um zugleich harte und geschmeidige Federn im Kampf einzusetzen.

Spielt ihr auch mit dem Gedanken, in den Ring zu steigen und euch mit den Helden und Schurken des »My Hero Academia«-Universums zu messen? Dann empfehlen wir euch unseren Test zu My Hero One’s Justice 2. My Hero One’s Justice 2* ist für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam erhältlich.

Der „Mei Hatsume“-Trailer im Rahmen der Play Anime Live 2020

Der Trailer startet bei 11:45.

Bildmaterial: My Hero One’s Justice 2, Bandai Namco / Byking