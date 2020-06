Dark Souls: Auf leisen Sohlen mit dem echten Wappenring Ruhender Drache

Ab August 2020 könnt ihr euch einen Ring kaufen, der euch keine Geräusche mehr verursachen lässt. Zumindest ist dies in der Dark-Souls-Reihe der Fall, wenn ihr den Wappenring Ruhender Drache (englisch: Slumbering Dragoncrest Ring) ausgerüstet habt. Mit diesem sollte es euch wesentlich leichter fallen, die tödlichen Gegner in den Spielen zu umschleichen.

Torch Torch bietet den Wappenring Ruhender Drache sowohl in einer Version für Männer als auch für Frauen an. Dabei soll euch das silberne Schmuckstück 19.250 Yen kosten, was knapp 160 Euro entspricht. Bei diesem Ring handelt es sich dabei nicht um den ersten aus der Dark-Souls-Reihe in diesem Shop, weswegen sich ein Blick auch lohnen könnte, wenn ihr bei den Dark-Souls-Ringen andere Exemplare wegen ihrem Aussehen oder ihrer Funktion favorisiert.

via Siliconera, Bildmaterial: Slumbering Dragon Crest Ring, Torch Torch