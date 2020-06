Alwa’s Legacy: Zoe tritt ihr Erbe am 17. Juni zunächst auf PCs an

Das Abenteuer der jungen Heldin Zoe (und auch jenes der Entwickler bei Elden Pixels) geht am 17. Juni 2020 in die nächste Runde. Dann erscheint Alwa’s Legacy zunächst für Steam und DRM-frei bei GOG. Die Veröffentlichung für Nintendo Switch soll „bald“ darauf folgen, einen Termin dafür kommunizierte man aber noch nicht. Auch Umsetzungen für PS4 und Xbox One sind noch geplant. Einen neuen Trailer zur Veröffentlichung findet ihr unten.

Nach dem Erfolg von Alwa’s Awakening haben die Entwickler um Mikael Forslind ihre normalen Jobs gekündigt und geben sich nun ganz der Spieleentwicklung hin. Erstes Ergebnis seitdem wird Alwa’s Legacy sein, eine Fortsetzung des 8-bit-Hits von 2018.

„Alwa’s Legacy ist das Spiel, das wir immer machen wollten. Eine noch größere Welt voller Bosse, Geheimnisse und tollen Plattforming-Herausforderungen“, erklärt Mikael Forslind. Alwa’s Legacy ist diesmal von 16-bit-Abenteuern inspiriert. Nachdem Zoe im ersten Spiel Alwa gerettet hat, kehrt sie nach Hause zurück. Doch das wird nicht ganz einfach. Alwa’s Legacy knüpft zwar an Alwa’s Awakening an, aber ist kein direktes Sequel. Es kann also auch ohne Vorkenntnisse gespielt werden. Die Entwicklung wurde bei Kickstarter von Fans finanziert, die über 25.000 Euro dafür sammelten.

Bildmaterial: Alwa’s Legacy, Elden Pixels