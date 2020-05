Spike Chunsoft kündigt Re:Zero – The Prophecy of the Throne an

Spike Chunsoft hat das taktische Adventure Re:Zero – The Prophecy of the Throne offiziell angekündigt. Als Plattformen gibt man PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam an. In Japan erhält das Spiel den Titel Re:Zero – Starting Life in Another World: Royal Selection Candidate und soll dort im kommenden Winter erscheinen. Für den Westen sind weder Datum noch Titel bisher offiziell, aber Amazon listet das Spiel bereits in dieser Form. Sogar mit Collector’s Edition und Dual-Audio.

Versprochen wird in Re:Zero – The Prophecy of the Throne eine neue Geschichte, beaufsichtigt von Tappei Nagatsuki, dem Autor von Re:Zero – Starting Life in Another World, und alte sowie neue Charaktere designt von Shinichiro Otsuka.

In der Geschichte taucht überraschenderweise ein sechster Kandidat bei der Royal Selection auf, was Emilia dem Verdacht aussetzt, eine Hochstaplerin zu sein. Die Prophezeiung spricht nämlich nur von fünf Kandidaten. Bei der Royal Selection handelt es sich übrigens um die Kür zum neuen Herrscher von Lugunica.

Re:Zero – Starting Life in Another World erschien einst in Japan im März 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Lokalisiert wurde das Spiel jedoch nie. Was Spike Chunsoft genau im Westen plant, bleibt im Detail abzuwarten.

Erste Bilder

