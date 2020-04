Xbox Game Pass: In Kürze mit Gato Roboto, Deliver Us the Moon und The Long Dark

Seit ein paar Tagen sind NieR Automata und Journey to the Savage Planet für den Xbox Game Pass auf Konsole verfügbar. Nun hat Microsoft schon die Nachrücker vorgestellt. Abonennten Xbox Game Pass können in den nächsten Tagen unter anderem den Platformer Levelhead, das Arcade-Game HyperDot oder das minimalistische Meowtroidvania Gato Roboto ohne weitere Kosten spielen. Für PCs gibt es Gears Tactics! Außerdem gab man eine Reihe von Spielen bekannt, die den Xbox Game Pass in Bälde wieder verlassen.



Demnächst im Xbox Game Pass für Konsole:

16. April – The Long Dark

21. April – Gato Roboto

23. April – Deliver us the Moon

30. April – HyperDot

30. April – Levelhead

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass für Konsole:

Bomber Crew

Braid

Full Metal Furies

Metal Slug 3

The Banner Saga 2

Ruiner

Silence: The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice

Demnächst im Xbox Game Pass für PCs (Beta)

Deliver us the Moon

Gato Roboto

Gears Tactics

HyperDot

Levelhead

The Long Dark

Machinarium

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass für PCs (Beta)

The Banner Saga 2

Bomber Crew

Full Metal Furies

Ruiner

Silence: The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice

via PR, Bildmaterial: Microsoft