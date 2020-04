The Last of Us Part II wegen dem Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben

Wie Sony bekannt gab, hat man die Veröffentlichung von The Last of Us Part II und Marvel’s Iron Man VR auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Grund für die Verschiebung nennt Sony die aktuell weltweit grassierende Corona-Epidemie.

Durch diese globale Krise sei es Sony logistisch nicht möglich, den Spielern die „Launch Experience“ zu bieten, die sie verdient hätten. Es ist eine Begründung, die nicht besonders aufschlussreich ist, aber die Entscheidung an sich ist natürlich in der derzeitigen Situation verständlich. Sony gab außerdem bekannt, dass es bis auf diese zwei Titel derzeit keine weiteren Verschiebungen angedacht seien.

The Last of Us Part II hätte ursprünglich am 29. Mai 2020 und Marvel’s Iron Man VR am 15. Mai 2020 erscheinen sollen. Beide Spiele haben keinen neuen Starttermin verpasst bekommen.

The Last of Us Part II ist im Prinzip fertig

Naughty Dog, der Entwickler von The Last of Us Part II hat via Twitter ein ausführlicheres Statement zur Verschiebung des Titels veröffentlicht, die „ein paar mehr Informationen“ bieten soll. Man sei „nahezu fertig“ mit der Entwicklung des Spiels und derzeit dabei, die letzten Bugs zu beseitigen. Das sei die gute Nachricht.

Trotzdem müsse man „der Realität ins Auge sehen“ und man habe es mit logistischen Problemen zu tun, die man nicht unter Kontrolle bekäme und unter denen eine Veröffentlichung von The Last of Us Part II nicht zu aller Zufriedenheit vollzogen werden könne.

„Wir wollen sicherstellen, dass jeder von euch The Last of Us Part II zur gleichen Zeit spielen kann, wir wollen die bestmögliche Erfahrung für jeden. Das bedeutet, dass wir das Spiel verschiebeb, bis wir diese logistischen Probleme lösen können“, heißt es.

Fans munkeln allerdings, dass auch das Szenario des Spiels seinen Teil zur Verschiebung beiträgt. Ein Endzeitszenario könnte von manchen derzeit als schwere Kost empfunden werden. So oder so: am 29. Mai 2020 werdet ihr mit Joel und Ellie keine Abenteuer erleben.

