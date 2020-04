Final Fantasy VII Remake: Der coolste Vorbestellerbonus, den ihr nicht habt

Vorbestellerboni sind Fluch und Segen. Einerseits müsst ihr vorbestellen, um sie zu erhalten. Das ist nachvollziehbar, immerhin ist das der Wortsinn des Vorbestellerbonus. Aber nicht immer will man vorbestellen, weil Spiele natürlich mit der Zeit auch günstiger werden.

Andererseits gibt es viele verschiedene Vorbestellerboni bei vielen verschiedenen Händlern, manchmal sogar in verschiedenen Ländern. So sah es auch beim Final Fantasy VII Remake aus. Wir kennen aus Deutschland die Beschwörungs-DLCs und das dynamische PS4-Theme. In anderen Ländern gab es tolle physische Boni wie Artcards, Schlüsselanhänger, hochwertige Kork-Untersetzer aus dem „7th Heaven“ oder auch süße Acryl-Ständer der Charaktere.

Der coolste Vorbestellerbonus ist aber, so finde ich zumindest, eine der durchnummerierten Shinra-Zugangskarten. Sie gab es exklusiv bei GameStop in den USA, da kam man aus Deutschland also keineswegs so einfach heran. Ausgeliefert wurden die Karten auch noch in einer stilsicheren kleinen Metallbox.

Welchen Vorbestellerbonus habt ihr euch im konkreten Fall gesichert? Kennt ihr vielleicht noch andere Vorbestellerboni? Und gerne könnt ihr uns in den Kommentaren auch sagen, wie ihr generell so zu Vorbestellerboni steht.

