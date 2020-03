Summer in Mara erscheint noch im Frühling für Nintendo Switch und PCs

Als ob Fans von idyllischen Simulationen nicht schon genug Futter in diesem Jahr bekommen würden, kündigten Chibig Studio an, dass das Farming-Adventure-Game Summer in Mara noch im Frühling für Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen wird. Eine Version für Xbox One und PlayStation 4 soll „bald darauf“ folgen, allerdings nannten die Verantwortlichen hier nicht einmal einen ungefähren Zeitpunkt.

Erlebe die Geschichte der kleinen Koa

Koa hat schon immer mit ihrer strengen Großmutter Yaya Haku auf ihrer Insel im Meer gelebt. Diese erlaubt es Koa, jede Ecke der Insel zu entdecken, doch die große Tür an der Klippe darf sie nicht anfassen. Koas friedliches Leben wird jedoch vom Konzern Elit bedroht, denn dieser hat ein Auge auf die Ressourcen des Meeres geworfen.

Es gibt über 20 verschiedene Inseln zu entdecken, auf denen man Schätze, neue Gegenstände, über 300 Quests und mythische Wesen sowie über 25 NPCs finden kann. Die Welt von Mara vereint verschiedene Lebensstile und Wesen, wie zum Beispiel die der Qüido, die Hauptbewohner des Planeten, die ein eher ruhiges Leben ohne Anführer führen. Die Qü Navy sind die Hüter und Entdecker des Meeres Mara, während die Piraten nur sich selbst trauen und eher auf Krawall gebürstet sind. Und natürlich gibt es noch die Mitarbeiter des Konzerns Elit, die sogar von einem anderen Planeten stammen.

Euer eigenes Inselleben kann durch das Erbauen von verschiedenen Gebäuden, Farmen und Züchten von Tieren so gestaltet werden, wie ihr es möchtet. Im Spiel selbst soll es ebenfalls einen Tages- und Nachtrhythmus geben, der Einfluss auf das Klima eurer Insel haben wird.

via Nintendo, Bildmaterial: Summer in Mara, Chibig Studio