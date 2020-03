Sonntagsfrage – Gaming-Ikonen: Samus Aran vs. Bayonetta

Am heutigen Sonntag geht in die nächste Runde der Gaming-Ikonen. Und diese Ausgabe beinhaltet erneut viel Frauenpower. Beide Charaktere sind unter anderem in Super Smash Bros. Ultimate vertreten und heizen ihren männlichen Kollegen ordentlich ein.

Dabei ist die eine Kämpferin eine Weltraum-Kopfgeldjägerin, die Weltraumpiraten jagt und nebenbei ein Metroid aufzieht. Auf der anderen Seite sehen wir eine Hexe, welche mit geschmeidigen Bewegungen und ihrem Haar gegen Engel kämpft. Die Rede ist natürlich von Samus Aran und Bayonetta.

Zwar ist Samus schon etwas länger im Geschäft, ist in den letzten Jahren ein wenig in Vergessenheit geraten (auch wenn gerade ein neues Spiel in Entwicklung ist). Nichtdestotrotz hat sie sich in die Herzen der Spieler*innen gespielt, vor allem durch den zeitlosen Klassiker Super Metroid. Diesen Status muss sich Bayonetta noch ein wenig erarbeiten, ist aber auf einen guten Weg dorthin. Durch das actionreiche und schnelle Gameplay sowie durch die abgefahrene Geschichte hat sich die Hexe bereits einen Namen in der Branche gemacht.

Doch wie sieht es bei euch aus? Welcher dieser weiblichen Charaktere hat bei euch die Nase vorn? Wählt eure Favoriten in der heutigen Sonntagsfrage und verratet es uns den Kommentaren warum dies eure Wahl ist!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 15. März

Welches Videospielfranchise bräuchte eine LEGO-Umsetzung? The Legend of Zelda / 16.57% (30 votes) Final Fantasy / 12.15% (22 votes) Pokémon / 9.94% (18 votes) Dragon Quest / 6.63% (12 votes) Kingdom Hearts / 6.63% (12 votes) Persona / 6.63% (12 votes) Donkey Kong / 5.52% (10 votes) The Witcher / 5.52% (10 votes) Metroid / 4.97% (9 votes) Animal Crossing / 4.42% (8 votes) Total votes: 187

Vergangene Woche drehte sich im Zuge der Kooperation zwischen Nintendo und LEGO alles um die Verwandlung von anderen Videospielfranchise in Bauklötze. Oben seht ihr die ersten 10 Platzierungen von der verfügbaren Auswahl, die gegeben war. Von den insgesamt 187 abgegebenen Stimmen holte sich The Legend of Zelda knapp ein Drittel der Stimmen vor Final Fantasy mit 22 Stimmen. Da Nintendo bereits mit LEGO zusammenarbeitet, könnte dies vielleicht in einigen Jahren Realität werden. Dann können wir mit Epona die Hyrule-Ebene erkunden und kleine Dungeon bauen. Eventuell gibt es auch in einigen Jahren alle 890 Pokémon als LEGO-Figuren. Wie lange man da wohl für’s Bauen bräuchte?