Entwickler Netmarble hat Seven Knights: Time Wanderer für Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel basiert auf dem populären Mobile-RPG Seven Knights, das bereits über 60 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Es handelt sich bei Seven Knights: Time Wanderer aber um ein Single-Player-RPG mit einer eigenständigen Story. Es wird auch kein Gacha-System geben, wie man es vom Mobile-RPG kennt.

Vanessa, achtes Mitglied der Seven Knights

Die Geschichte dreht sich um Vanessa, achtes Mitglied der Seven Knights. Sie wird begleitet von einer sprechenden Sanduhr namens Sandy. Vanessa ist in eine Verzerrung von Raum und Zeit geraten und gemeinsam mit Sandy sucht sie nun den Weg nachhause. Auf ihrem Weg trifft sie auf zahlreiche neue Charaktere, die ihr zur Seite stehen.

Eine offizielle Ankündigung für den Westen gibt es noch nicht, doch die offizielle Website macht einen recht internationalen Eindruck. Seht nachfolgend den ersten Trailer. Die Veröffentlichung von Seven Knights: Time Wanderer für Nintendo Switch ist für Juni 2020.

Erster Teaser-Trailer

Vorstellung beim japanischen Direct Mini

