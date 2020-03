Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Life is Strange 2 (PS4, Xbox One) und My Hero One’s Justice 2 (PS4, Xbox One, Switch).

Life is Strange 2 (PS4, Xbox One) – 9/9/9/9 [36/40]

My Hero One’s Justice 2 (PS4, Xbox One, Switch) – 9/8/8/8 [33/40]

Sniper: Ghost Warrior Contracts (PS4) – 8/9/8/8 [33/40]

Super Crush KO (Switch) – 8/7/8/7 [30/40]

Tiny Bang Story (Switch) – 7/8/7/8 [30/40]

Kemono Heroes (Switch) – 7/8/8/6 [29/40]

Revenge of Justice (PS4, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

Knightin+ (PS4, Switch, PS Vita) – 7/7/8/6 [28/40]

A Street Cat’s Tale (Switch) – 6/7/7/7 [27/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Life is Strange 2, Square Enix / Dontnod Entertainment