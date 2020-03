Deutsche Verkaufscharts: Mission von Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX erfolgreich

Das „Pokémon-Retterteam“ hat die Mission „erste Verkaufswoche“ in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Das Remake Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX* konnte in den hiesigen Nintendo-Switch-Verkaufscharts den ersten Platz erobern und landet vor Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe sowie Luigi’s Mansion 3.

In den übrigen Hitlisten des Handels, ermittelt von GfK Entertainment, gibt es keine größeren Vorkommnisse. GTA V führt mit der Premium Edition weiterhin das Feld in den PS4-Rankings an. Dahinter landet nochmal der Autobahn-Polizei Simulator 2. In den Xbox-One-Charts landet ebenfalls GTA ganz oben, hier schiebt sich Darksiders Genesis auf den zweiten Platz vor. In den PC-Charts ist alles beim Alten: Anno 1800 vor Die Sims 4.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX, Nintendo / Spike Chunsoft