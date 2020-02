Xbox Series X bietet 12 Teraflops, Quick Resume und ein Kompatibilitäts-Versprechen

Da hat Microsoft mal eben die wichtigsten Eckdaten der Xbox Series X veröffentlicht, an einem ganz normalen Montagnachmittag mit einer ganz normalen Pressemeldung und in den sozialen Netzwerken. Wie schon Sony mit PlayStation 5 verfolgt auch Microsoft, was diese Kommunikation angeht, ganz neue Wege.

Was können wir von Microsofts neuer Konsolengeneration erwarten? Allen voran 12 Teraflops. Darüber hinaus eine „Balance aus Innovation, Power, Geschwindigkeit und Kompatibilität“. Mehr Spielzeit, weniger Ladezeiten, geringe Latenzen. SSD-Speicher, Raytracing und 120 Bilder pro Sekunde sind weitere Stichworte.

Kein Warten, viel Spielen

Viel Immersion, ganz wenig Wartezeit. Das ist das Ziel von Microsoft. Gelingen soll das mit dem SSD-Speicher und neuartigen Features wie „Quick Resume“. Damit können mehrere Spiele gleichzeitig pausiert werden und Spieler können später sofort wieder dort weiterspielen, wo sie aufgehört haben. Xbox-Fans dürfte auch das Kompatibilitäts-Versprechen freuen.

Unser Kompatibilitäts-Versprechen bedeutet, dass alle existierenden Xbox-One-Spiele, inklusive aller abwärts-kompatiblen Spiele für Xbox 360 und Xbox, besser aussehen und sich besser spielen lassen als je zuvor. Dein Lieblingsspiel, inklusive aller Titel im Xbox Game Pass, profitieren von stabileren Frameraten, schnelleren Ladezeiten, höherer Auflösung und besserer Grafikqualität – ohne dass Entwickler etwas dafür verändern müssen. Alle Xbox-One-Zubehörteile sind ebenso kompatibel.

Weiterhin soll es außerdem First-Party-Games wie Halo Infinite am Tag der Veröffentlichung im Xbox Game Pass geben. Auch Smart Delivery ist ein Versprechen. Alle exklusiven Spiele der Xbox Game Studios sollen Fans nur einmal kaufen müssen, egal ob auf Xbox One oder Xbox Series X. Auf der Konsole, auf der man es spielt, soll man dann die beste verfügbare Version des Spiels bekommen.

