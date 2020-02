The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ kommt in China und Korea zu Steam

Der Publisher Clouded Leopard Entertainment hat eine Steam-Portierung von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ angekündigt, welche über japanische Sprachausgabe und koreanische sowie chinesische Untertitel verfügt. Das für uns Interessante an der Meldung: Wir hören damit erstmals von einer PC-Umsetzung des Spiels. Bisher ist der Titel nur in Japan für PlayStation 4 erhältlich – seit dem 27. September 2018. Eine englische Lokalisierung ist noch gar nicht angekündigt.

Auch die drei direkten Vorgänger bringt Clouded Leopard Entertainment mit den oben genannten Sprachoptionen auf Steam. Die ersten beiden Teile sind dort jedoch bereits auf Englisch verfügbar, während The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III am 23. März 2020 durch NIS Amercia denselben Weg geht.

Trailer zur neuen Ankündigung

