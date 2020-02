Sakura Wars erscheint am 28. April 2020 in Europa für PlayStation 4

Fast schon aus heiterem Himmel hat Sega heute den Veröffentlichungstermin von Sakura Wars im Westen bekannt gegeben. Schon am 28. April 2020 erscheint das Reboot der langjährigen Reihe hierzulande für PlayStation 4.

Sakura Wars nahm 1996 auf dem Sega Saturn seinen Anfang und erschien damals leider nicht im Westen. Auch späteren Portierungen für PS2 oder PSP war dies nicht vergönnt. Die folgenden Serienteile schafften nicht den Sprung nach Übersee, bis Sakura Wars: So Long, My Love für die populäre Nintendo Wii plötzlich seinen Auftritt in Nordamerika und Europa hatte.

Das war 2010 und tatsächlich ist Project Sakura Wars als sechster Hauptteil der Reihe der Nachfolger von So Long, My Love. Als Reboot der Reihe gedacht, würde es sich auch gut als Neustart von Sakura Wars im Westen eignen. Denkt sich wohl auch Sega und veröffentlicht das Spiel nun als „Sakura Wars“ hierzulande.

Einige der besten kreativen Köpfe der Anime- und JRPG-Branche haben sich jetzt mit Sega zusammengetan, um Sakura Wars einer neuen Generation und einem neuen Publikum im Westen näherzubringen. Für diesen Neustart brachte Sega viele der ursprünglichen Schöpfer zurück und erhielt wichtige Beiträge im Charakter-Design von Größen wie Tite Kubo, Yukiko Horiguchi, BUNBUN, Fumikane Shimada, Ken Sugimori, Noizi Ito, Shigenori Soejima und anderen für eine wirklich spektakuläre Produktion.

Die Geschichte des neuen Sakura Wars fasst Sega so zusammen:

Die Imperial Combat Revue tritt in diesem extravaganten Abenteuer als Tokioter Verteidigungsmacht gegen eine dämonische Bedrohung auf. Soldaten in Kriegszeiten, aber Theaterkünstler in Friedenszeiten, die Blumendivision der Revue wird ihrem Erbe nicht gerecht und droht geschlossen zu werden. Als neu ernannter Kapitän Seijuro Kamiyama liegt es an Ihnen, das Team umzudrehen. Während deines Abenteuers interagierst du über das dynamische LIPS-Dialogsystem (ein Markenzeichen der Serie) mit einer farbenfrohen Gruppe von Charakteren. Dies fließt in das energiereiche Kampfsystem ein, in dem riesige dampfbetriebene Mechs namens „Spiricle Armor“ eingesetzt werden, die nur von denen gesteuert werden können, die über eine starke spirituelle Kraft verfügen. All dies wird im Stil einer aufregenden Anime-Produktion präsentiert, komplett mit wunderschönen animierten Sequenzen und dramatischen Charakter-Bögen, die Sie auf das warten lassen, was als Nächstes passiert!

Deutsche Lokalisierung und physische Veröffentlichung

Auch sonst überlässt Sega, zumindest was Veröffentlichungsform und Lokalisierung angeht, wie in letzter Zeit gewohnt, nichts dem Zufall. Sakura Wars bietet japanische Sprachausgabe mit Untertiteln in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Sakura Wars erscheint obendrein im Handel. Die physischen Ausgaben von Sakura Wars enthalten ein Wendecover mit dem originalen japanischen Cover für das Spiel sowie ein Aufkleberset mit den Hauptdarstellern des Spiels.

Der Ankündigungstrailer von Sakura Wars für den Westen

via Sega, Bildmaterial: Project Sakura Wars, Sega