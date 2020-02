Pokémon meets Zelda: Breath of the Wild – Kindred Fates sorgt bei Kickstarter für Furore

Derzeit sorgt ein neues Projekt bei Kickstarter für Aufsehen. Kindred Fates wird von Medien als Mischung von Pokémon und Zelda: Breath of the Wild beschrieben. Und das kommt offenbar bei der Community ganz gut an. Das Finanzierungsziel des Projektes von Entwickler Skymill Studios war nach fünf Tagen erreicht. Inzwischen stehen etwa zwei Wochen nach Kampagnenstart über 117.000 Euro zu Buche. Damit geht es längst an die Stretch-Goals, von denen eines auch heißt: Umsetzung für Nintendo Switch*.

Ein erstes Konzept-Video zeigt eine Open-World namens Kinlock, in der ihr mit euren „Kinfolk“ gegen andere Trainer kämpfen könnt. Bis diese Bilder tatsächlich über Bildschirme von Spielern flackern, wird allerdings noch viel Zeit vergehen. Skymill Studios rechnet derzeit mit einer Veröffentlichung im Juni 2023. Vorher soll es eine Closed Beta für Unterstützer geben. Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 27. Februar 2020.

