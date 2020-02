Nintendo Switch Online: Vier neue SNES- und NES-Spiele gibt es am 19. Februar

Nintendo wird am 19. Februar endlich wieder neue Spiele für Nintendo Switch Online veröffentlichen. Abonnenten können sich dann Pop’n TwinBee und Smash Tennis (SNES) sowie Shadow of the Ninja und Eliminator Boat Duel (NES) herunterladen.

Pop’n TwinBee ist das sechste Spiel der TwinBee-Reihe. Das vertikal-scrollende Shoot’em Up erschien 1993 in Japan und Europa. In Nordamerika feiert es also sogar Premiere. Gleiches trifft auch auf Smash Tennis zu. Das Arcade-Tennis-Game bietet acht Spielfeld-Typen und schaffte es 1994 nach Europa, aber nie nach Nordamerika.

In Shadow of the Ninja spielt ihr als einer von zwei Ninja-Meistern und infiltriert die gegnerische Front. Sammelt Waffen und Power-Ups. Das Spiel erschien einst als Blue Shadow in Europa, für Nintendo Switch Online ist es aber auch in den hiesigen Gefilden als Shadow of the Ninja angekündigt. Zu guter Letzt wartet ab dem 19. Februar noch Eliminator Boat Duel. Das Motorboot-Rennspiel lässt euch eure Boote upgraden, um in den Rennen immer besser zu werden.

In Japan erscheinen übrigens abgesehen von Pop’n TwinBee ganz andere Spiele. Stattdessen nämlich: Breath of Fire II (SNES) sowie Atlantis no Nazo und Crystalis (NES). Hättet ihr das japanische Line-up vorgezogen?

Der Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo