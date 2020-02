Die Neuerscheinungen im Februar 2020

Da ist er schon wieder Geschichte, der erste Monat des Jahres 2020. Und mit ihm flogen Spiele wie Tokyo Mirage Sessions #FE Encore oder Dragon Ball Z: Kakarot. Der Februar hält quantitiv noch deutlich mehr für euch bereit. In Japan erscheinen unter anderem Granblue Fantasy: Versus, Persona 5 Scramble und Katanakami.

In unseren Gefilden freut man sich mit der Yakuza Remastered Collection, Rune Factory 4 Special und dem Bayonetta & Vanquish Bundle auf Neuauflagen alter Spiele. Mit Snack World oder der Videospielumsetzung zu One Punch Man gibt es aber auch originelle Neuentwicklungen. Mal sehen, ob sie halten, was sie versprechen!

Nachfolgend wie immer unsere nicht abschließende Auswahl.

Was sind eure Must-Haves in diesem Monat?

Unsere Releaseliste für Februar 2020:

Bildmaterial: One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Bandai Namco / Spike Chunsoft