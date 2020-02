Deutsche Verkaufscharts: Dragon Ball verteidigt die Spitze und auf Switch erstarkt ein Klassiker

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts gibt es nicht viel Bewegung an der Spitze. Dragon Ball Z: Kakarot kann seinen Platz an der Sonne sowohl in den PS4- als auch Xbox-One-Charts verteidigen. Fehlende prominente Neuveröffentlichungen sollen diese Leistung nicht schmälern. Dahinter landet ihr beiden Rankings erneut GTA V: Premium Edition.

In den Nintendo-Switch-Charts gibt Mario Kart 8 Deluxe die Krone nicht aus der Hand. Überraschend landet dahinter aber Zelda: Breath of the Wild, das schon lange nicht mehr so weit oben in den Handelscharts zu sehen war. Auf dem PC bleiben Die Sims 4 und Anno 1800 die am meisten gefragten Retailgames.

Nintendo 3DS präsentiert reflektiert ein interessantes Stimmungsbild. Dort rangiert Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo Selects schon in der zweiten Woche auf Platz 1. Die Vorfreude auf Animal Crossing: New Horizons steigt. Dahinter landet Luigi’s Mansion 2 Selects, das schon seit Wochen davon profitiert, dass Luigi’s Mansion 3 das Franchise wieder zurück in die Köpfe ruft.

via GfK, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo