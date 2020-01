Studie zeigt: Sony-Fans sind loyaler als Nintendo- und Xbox-Fans

Was glaubt ihr. Welche Konsolenfans sind am loyalsten? Sind es die Xbox-Fans? Die PlayStation-Fans? Oder die Nintendo-Fans? Das fragte sich auch BEST SEO Companies und erstellte dazu eine Studie. Eine Umfrage brachte ein Ergebnis, das nur auf den ersten Blick überrascht.

Die über 1.000 Teilnehmer wurden gefragt, zu welchem Branding sie selbst nach eigener Einschätzung am loyalsten sind oder von welchem Branding sie am meisten kauften. Das Ergebnis aus der Gaming-Welt (es ging auch um andere Brandings) seht ihr in der Grafik unten.

Sony PlayStation hat die meisten loyalen Anhänger

Sony hat demnach die loyalsten Anhänger und das ist auch nicht überraschend, schaut man sich die Verkaufszahlen der PlayStation-Generationen an. Nintendos Hardware hingegen erlebte in den letzten Jahrzehnten ein stetiges Auf und Ab. Neben Megaerfolgen wie der Nintendo Wii gibt es auch Megaflops wie Nintendo Wii U. Offenbar kann Nintendo ein sehr breites Publikum erreichen – aber eben nicht zwingend in jeder Generration. Die Zahl der Menschen, die demnach jede Nintendo-Generation ihr Eigen nennt, dürfte demnach wohl kleiner sein als die Zahl jener, die mehrere PlayStation-Plattformen nacheinander ohne Auslasser kaufte. Was meint ihr?

Darüber hinaus dürfte neben der Loyalität zur Hardware-Marke auch die Loyalität zu Spiele-Brandings eine Rolle spielen, auch wenn sie in der Statistik nicht auftaucht. Die Loyalität zu Mega-Marken wie FIFA und Call of Duty lässt sich nur bei Sony (oder Microsoft) ausleben. Nintendo hat da schlechte Karten, zumindest was diese regelmäßig in den Jahresverkaufscharts ganz oben stehenden Marken angeht.

Übrigens: Die Studie hat nicht untersucht, welche der loyalen Anhängergruppe am „engagiertesten“ ist.

via GoNintendo, Best SEO Companies, ComicBook, Bildmaterial: Death Stranding, Sony / Kojima Productions