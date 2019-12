Vestaria Saga I: War of the Scions erscheint bei Steam am 27. Dezember

Vestaria Saga I: War of the Scions erscheint bereits am 27. Dezember in einer englischen Version bei Steam. Den passenden Launchtrailer findet ihr unten. Der Titel stammt übrigens von Shouzo Kaga (Fire-Emblem-Schöpfer) und wurde durch die Software SRPG Studio entwickelt. In Japan ist der Titel bereits seit September 2016 erhältlich.

Die Beschützer der Prinzessin

Die Geschichte in Vestaria Saga erzählt euch von einem internationalen Konflikt zwischen einem mächtigen Reich und einem kleinen Königreich, das sich an einer Küste befindet. Als ein kaiserliches Schiff in der Nähe des Hafens von Meleda in Brand gesteckt wird, werden Ereignisse in Gang gesetzt, die den Krieger Zadrian in einen Kampf stürzen, der die Zukunft des Königreiches beeinflusst

Auf der Flucht vor der kaiserlichen Macht müssen Zade und seine wenigen Verbündeten schwierige Entscheidungen treffen, um die Sicherheit der Prinzessin von Meleda zu gewährleisten und ihre Linie vor dem Untergang zu schützen.

Kämpft gegen Monster, Rebellen und Piraten

Vestaria Saga ist ein klassisches Strategie-Rollenspiel, bei dem nicht nur die Positionierung der Einheiten, sondern auch deren Bewegung und Waffen einen Einfluss auf das Kampfgeschehen haben. Ihr bewegt eure Truppen auf Feldern über das Schlachtfeld und behauptet euch gegen Monster, Rebellen, Piraten und kaiserliche Soldaten.

Dabei unterhält euch eine packende Kampagne, die voller Spionage und Intrigen steckt. Der Titel besitzt zwei Schwierigkeitsstufen, um Neulingen eine Chance und Veteranen des Genres eine Herausforderung zu geben. Über 20 Charaktere können rekrutiert werden, der Storypfad und das Ende hängen von euren Handlungen ab.

via Gematsu, Bildmaterial: Vestaria Saga I: War of the Scions, Dangen Entertainment / Vestaria Project